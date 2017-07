Mainz (ots) - Piloten der irischen Billigfluglinie Ryanair klagen gegenüber "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" über schlechte Arbeitsbedingungen und hohen Druck. Im Interview mit dem landespolitischen Magazin des SWR Fernsehens sagten mehrere Piloten, dass auf sie Druck ausgeübt worden sei, auch zu fliegen, wenn sie krank seien.



Viele Piloten arbeiten freiberuflich für Ryanair und bekommen daher, wenn sie krank sind, kein Geld. Die Pilotengewerkschaft Cockpit kennt diese Klagen. Für sie sind Piloten, die krank fliegen, ein Sicherheitsrisiko. Ein Sprecher der Vereinigung zeigt sich besorgt, dass irgendwann etwas passiere, sollte der Anteil der nicht angestellten Piloten bei Ryanair weiter wachsen.



