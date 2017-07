Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist positiv. Das Marktbarometer Dax steigt vor dem Start des Präsenzhandels leicht auf Notierungen um 12.480 Punkte. Im Fokus steht heute der G20-Gipfel in Hamburg.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle eher verhalten in den Donnerstagshandel starten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Am Donnerstagmorgen legte der Dax vor dem Start der Präsenzörse leicht zu und pendelte um 12.480 Zähler.

Die hartnäckig niedrige Inflation bereitet der US-Notenbank Fed mit Blick auf die angepeilte weitere Zinserhöhung in diesem Jahr zusehends Kopfschmerzen. Einige Währungshüter befürchten, dass sich der als zu niedrig empfundene Preisdruck verfestigen könnte, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Juni-Zinssitzung hervorgeht.

Anleger warten nun vor allem auf erste Signale zur Lage am US-Arbeitsmarkt vor dem für Freitag erwarteten offiziellen Bericht. Am Donnerstag stehen bereits die Juni-Daten des privaten Anbieters ADP auf der Agenda, sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Außerdem wird der ISM-Service-Index für Juni erwartet.

Die Wall Street hatte am Mittwoch freundlich geschlossen. Aktien von Energiekonzernen standen angesichts des kräftigen Ölpreis-Rückgangs unter Druck, Technologiefirmen wie die Chiphersteller AMD, Micron und Nvidia legten hingegen zu.

Der Dow-Jones-Index schloss minimal tiefer bei 21.478 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,15 Prozent auf 2432 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,7 Prozent auf 6150 Stellen. In Frankfurt war der Dax zuvor 0,1 Prozent fester bei 12.453,68 Punkten aus dem Handel gegangen.

Im Fokus steht heute zudem der G20-Gipfel in Hamburg. Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sehr heikle Gespräche am Vortag des Spitzentreffens führen. Und auf den Straßen der Hansestadt dürfte es mehr als ungemütlich werden.

Was auf dem G20-Gipfel ansteht

Polizei und Demonstranten rüsten sich für die wohl härteste Demonstration rund um den G20-Gipfel. "Welcome to Hell" nennen die Autonomen den Aufmarsch - und da die Polizei davon ausgeht, dass die das auch so meinen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...