Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter wollen mit dem langsamen Abbau der Fed-Bilanz beginnen. Bei ihrer Sitzung am 13. und 14. Juni haben sie über den genauen Zeitpunkt für den Start der Umsetzung ihrer Pläne debattiert, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Einige argumentierten, die Fed sei ausreichend vorbereitet, um bald mit dem Abbau zu beginnen. Der Prozess könne in einigen Monaten starten, die Öffentlichkeit sei bereits vorbereitet. Andere wiederum mahnten zu mehr Geduld. Sie wollen noch auf ausreichende Beweise dafür warten, dass die Inflation weiter anzieht. Diese hatte sich zuletzt abgeschwächt. Die meisten Fed-Vertreter sehen keinen Anlass zur Beunruhigung. Einige Teilnehmer jedoch brachten laut Protokoll ihre Sorge zum Ausdruck, dass sich die Entwicklung in Richtung des Fed-Ziels von 2 Prozent verlangsamt habe und die Schwäche anhalten könnte. Bei der Sitzung im Juni hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut erhöht, und zwar um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Außerdem fassten die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollenen Bilanz ins Auge. Der Startschuss dazu soll noch in diesem Jahr fallen. Die Fed hat bereits dargelegt, wie sie konkret den Bestand an Staatsanleihen allmählich senken will. Um mit dem Abbau des Portfolios zu beginnen, wird die Fed zunächst 6 Milliarden Dollar pro Monat weniger in den Kauf von Staatsanleihen reinvestieren. Im Fall verbriefter Hypotheken sind es 4 Milliarden Dollar weniger. Diese Beträge werden dann alle drei Monate erhöht, bis eine monatliche Obergrenze von 30 Milliarden Dollar bei Staatsanleihen und von 20 Milliarden Dollar bei Hypotheken erreicht ist.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +253.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 244.000 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -46,20 Mrd USD zuvor: -47,62 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 53,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.428,00 0% Nikkei-225 19.977,58 -0,52% Hang-Seng-Index 25.481,06 -0,16% Kospi 2.387,22 -0,05% Shanghai-Composite 3.194,90 -0,38% S&P/ASX 200 5.764,00 +0,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kleine Verluste prägen am Donnerstag das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg, der am Freitag beginnt, agieren die Anleger vorsichtig. Auch die Furcht vor einer Eskalation des Konflikts mit Nordkorea dämpft die Stimmung an den Märkten. Von dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gehen keine Impulse aus. Einen stärkeren Einfluss auf die Aktienmärkte hat dafür der Einbruch der Ölpreise vom Mittwoch, der die jüngste Erholung jäh beendete. Zwar erholen sich die Ölpreise etwas, Aktien von Unternehmen der Branche geben gleichwohl überdurchschnittlich nach. In Hongkong fallen CNOOC um 1,3 Prozent und Petrochina um 1,4 Prozent. Santos verbilligen sich in Sydney um fast 2 Prozent. Für Inpex und JXTG geht es in Tokio um 1,7 und 2,8 Prozent nach unten. Auf dem Tokioter Aktienmarkt lastet zusätzlich der festere Yen, der für die japanischen Exporteure negativ ist. In Hongkong verhindern Kursgewinne im Versicherungssektor deutlichere Abgaben. Der Sektor profitiert von Plänen der chinesischen Regierung, private Pensionsversicherungen zu fördern. Ping An notieren noch 0,1 Prozent im Plus, hatten anfangs aber deutlicher zugelegt. AIA steigen um 0,3 Prozent. China Reinsurance gewinnen 1,3 Prozent. Der australische Aktienmarkt hält sich ebenfalls recht gut. Stützend wirken hier Daten zum Handelsbilanzüberschuss, der im Mai überraschend stark gestiegen ist. In Hongkong fällt die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns BAIC mit einem Kursplus von 3,1 Prozent auf. Das Unternehmen investiert gemeinsam mit Daimler 5 Milliarden Yuan (knapp 650 Millionen Euro) in das Joint Venture Beijing Benz, das Elektrofahrzeuge der Marke Mercedes herstellt. Auch die Aktien des Wettbewerbers Brilliance China Automotive Holding legen um weitere fast 4 Prozent zu. Sie hatten schon am Mittwoch vom Einstieg der französischen Renault in das Minivan-Geschäft von Brilliance profitiert.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Merck & Co ist am Mittwoch im nachbörslichen Handel unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen auf Geheiß der US-Gesundheitsbehörde FDA drei Medikamentenstudien einstellen musste (siehe MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR). Auf der Handelsplatform nasdaq.com verloren die Titel 1 Prozent. Yum China verbilligten sich um 4,4 Prozent. Der Betreiber von Fastfood-Restaurants wie KFC und Pizza Hut in China hatte mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.478,17 -0,01 -1,10 8,68 S&P-500 2.432,54 0,15 3,53 8,65 Nasdaq-Comp. 6.150,86 0,67 40,80 14,26 Nasdaq-100 5.648,82 0,93 51,86 16,14 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 885 Mio 492 Mio Gewinner 1.154 2.117 Verlierer 1.809 839 Unverändert 121 94

Uneinheitlich - Die Wall Street hat eine Erholung der Technologiewerte gesehen. Das Protokoll der US-Notenbank vom Juni löste nur kleine Bewegungen aus, die auf eine zunächst leicht falkenhafte Interpretation der Marktteilnehmer schließen ließen. Vor allem Halbleiterwerte gehörten zu den Favoriten, nachdem der weltweite Chipabsatz im Mai um 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. AMD kletterten um 8,6 Prozent und Micron um 4,7 Prozent. Zudem hat Nvidia eine Partnerschaft mit Baidu angekündigt. Der S&P-500-Halbleitersektor gewann 2,2 Prozent, Nividia stiegen um 2,7 Prozent. Bei den übrigen Techwerten kletterten Microsoft um 1,3 Prozent, Amazon um 1,9 Prozent und Apple um 0,4 Prozent. Für Tesla ging es 7,2 Prozent nach unten. Der Hersteller von Elektroautos hatte am späten Montag über Absatzzahlen berichtet, die unter den Erwartungen der Experten lagen. O'Reilly Automotive brachen um 19 Prozent ein. Der Einzelhändler für Ersatzteile im Automobilsektor hatte enttäuschende Zweitquartalszahlen vorgelegt. Die Talfahrt riss auch Wettbewerberpapiere gen Süden. Advance Auto Parts stürzten um 11 Prozent ab, Autozone um 9,6 Prozent und Genuine Parts um 4,8 Prozent. Energiewerte litten unter dem schwachen Ölpreis. Southwestern Energy fielen um 7,8 Prozent und Chesapeake Energy um 6,6 Prozent. Im Dow sanken Exxon und Chevron um jeweils rund eineinhalb Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,40 -0,8 1,41 20,0 5 Jahre 1,92 -1,3 1,93 -0,6 7 Jahre 2,17 -2,3 2,19 -7,8 10 Jahre 2,33 -2,0 2,35 -11,7 30 Jahre 2,85 -1,5 2,87 -21,5

Die Notierungen der Anleihen legten leicht zu, gestützt von den schwachen Konjunkturdaten und dem fallenden Ölpreis. Nach einem volatilen Auf und Ab brachte das Fed-Protokoll nur vorübergehend etwas Druck auf die Kurse. Am Ende sank die Rendite der zehnjährigen Treasurys um 2 Basispunkte auf 2,33 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1342 -0,1% 1,1351 1,1364 +7,8% EUR/JPY 128,31 -0,1% 128,50 128,97 +4,4% EUR/GBP 0,8760 -0,2% 0,8774 0,8800 +2,8% GBP/USD 1,2946 +0,1% 1,2937 1,2913 +4,9% USD/JPY 113,12 -0,1% 113,20 113,49 -3,2% USD/KRW 1156,80 +0,3% 1153,60 1151,46 -4,2% USD/CNY 6,8028 +0,0% 6,8015 6,7981 -2,1% USD/CNH 6,8042 +0,1% 6,8007 6,7981 -2,5% USD/HKD 7,8070 -0,0% 7,8075 7,8062 +0,7% AUD/USD 0,7602 -0,0% 0,7604 0,7617 +5,4%

Der Dollar neigte zur Stärke, legte aber eine Achterbahnfahrt hin. Hatte der Greenback zunächst noch unter den Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gegenüber dem vermeintlich sicheren Yen gelitten, zog er später zur japanischen Währung und anderen an. Nach dem Fed-Protokoll baute er seine Gewinne leicht aus, gab diese dann aber wieder ab. Der Euro stand schließlich bei 1,1342 Dollar nach Wechselkursen um 1,1369 im Tageshoch. Bereits im frühen europäischen Geschäft hatte ein schwächer als erhofft ausgefallener Einkaufsmanagerindex zum Dienstleistungsgewerbe der Eurozone die Gemeinschaftswährung gedrückt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,47 45,13 +0,8% 0,34 -20,1% Brent/ICE 48,14 47,79 +0,7% 0,35 -18,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.