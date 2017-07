FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa hat von Dong Energy den Auftrag zur Lieferung von 94 Windenergieanlagen für die Windkraftwerke Borssele 1 und 2 erhalten. Deren Gesamtleistung liegt den Angaben zufolge bei 752 Megawatt. Die Anlagen sollen 2020 in Betrieb gehen. Der Vertrag umfasse zusätzlich die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Angaben zum Auftragswert wurden nicht gemacht.

Die Anlagenleistung decke den Jahresstromverbrauch von rund einer Million Haushalte ab. Das Windkraftwerk liegt 22 Kilometer vor der Küste der niederländischen Provinz Zeeland in Wassertiefen zwischen 14 und 38 Metern.

Siemens Gamesa und die dänische Dong Energy blicken auf eine Reihe gemeinsamer Projekte zurück, darunter London Array, West of Duddon Sands und Westermost Rough im Vereinigten Königreich, das Projekt Anholt in Dänemark sowie die Parks Borkum Riffgrund 1, Gode Wind 1 und 2 in der deutschen Nordsee.

