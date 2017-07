FRANKFURT (Dow Jones)--Der australische Baukonzern Cimic steigt nach der gescheiterten Übernahme bei dem Dienstleister für die Bergbauindustrie Macmahon Ltd aus. Die Beteiligung von 23,64 Prozent sei an der Börse in Sydney veräußert worden, teilte Cimic mit. Der Verkaufspreis lag bei 0,165 US-Dollar je Aktie und insgesamt bei 46,85 Millionen Dollar. Im Januar hatte Cimic versucht, Macmahon zu übernehmen. Der Konzern wies die Offerte aber ab.

Cimic befindet sich mehrheitlich im Besitz der deutschen Hochtief AG und gehört damit auch zur spanischen Actividades de Construccion y Servicios (ACS).

July 06, 2017 01:49 ET (05:49 GMT)

