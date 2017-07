FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax dürfte es am Donnerstag abermals an Orientierung fehlen. Rund eine Stunde vor Handelsstart stand der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex lediglich 0,10 Prozent höher bei 12 467 Punkten. Bereits am Mittwoch hatte sich das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls wenig verändert erwartet.

Für etwas mehr Bewegung könnte am Nachmittag der ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten US-Gewerbe im Juni sorgen. Dieser gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Das am Vorabend publizierte Protokoll (Minutes) der vergangenen Sitzung der US-Notenbank dürfte hingegen kaum Einfluss auf die Börsenkurse haben.

COMMERZBANK ZIEHEN AN

Hierzulande zogen die Aktien der Commerzbank auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch um gut 2 Prozent an. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, prüft die Beteiligungsgesellschaft Cerberus eine Minderheitsbeteiligung an der zweitgrößten deutschen Bank.

Im Blick stehen zudem die Papiere von Fraport . Der Flughafenbetreiber eröffnet seinen Billigflieger-Flugsteig schon Anfang 2020 und damit drei Jahre früher, sagte Vorstandschef Stefan Schulte in einem Interview mit der Tageszeitung "Welt".

Zudem rechnet Schulte für dieses Jahr mit rund 64 Millionen Passagieren am Frankfurter Flughafen. Einem Händler zufolge impliziert dies ein Wachstum von circa 5 Prozent, was knapp über dem aktuellen Ausblick von Fraport liege. Zudem klinge das Ziel, im Jahr 2020 einschließlich des Low-Cost-Segments um die 68 bis zu 70 Millionen Passagiere abfertigen zu wollen, optimistischer als zuvor. Auf Tradegate legten die Anteilsscheine um 0,32 Prozent zu.

EVOTEC PROFITIEREN VON FÖRDERUNG

Ferner gewährte die Hamburgische Investitions- und Förderbank dem Biotechunternehmen Evotec eine Förderung, um therapeutische Antikörper zu entwickeln, die künftige Krebstherapien verbessern sollen. Für die Anteilsscheine ging es auf Tradegate um gut 1 Prozent nach oben./la/stb

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0054 2017-07-06/08:20