BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MAGFORCE AUF 9,45 (8,40) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 45 (42) EUR - 'BUY' COMMERZBANK HEBT HHLA AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 20 (15) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 65 (61) EUR - 'HOLD' HSBC HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 75 (70) EURO - 'BUY' MAINFIRST HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 12 (10,50) EUR; 'OUTPERF.' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 1,80 (1,60) EUR - 'SELL' JEFFERIES SENKT RECKITT BENCKISER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 8400 (7750) PENCE RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 83 (78) CHF - 'OUTPERFORM' UBS SENKT ROCHE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 260 CHF Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK...Den vollständigen Artikel lesen ...