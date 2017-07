FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407

ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10

BSD2 XFRA ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5

WFU4 XFRA BMG7312R1768 QUAM LTD SUBDIV. HD-,0033

GZA XFRA AU000000AEB3 ALGAE.TEC LTD

2BX XFRA CA0783141017 BELLATRIX EXPLORATION LTD

6LP XFRA CA13710C1077 CANAM GROUP INC.