Am Wochenende lieferte Tesla (WKN:A1CX3T) den Investoren die Neuigkeiten, die sie erhofft hatten. Am Sonntag bestätigte CEO Elon Musk, dass das Model 3 noch im Juli ausgeliefert werden solle.

Update zum Model 3

?Das Model 3 erfüllt alle gesetzlichen Voraussetzungen, um zwei Wochen früher als geplant in Produktion zu gehen. Wie erwarten, dass das Fahrzeug mit der Seriennummer 1 am Freitag fertig gestellt wird?, sagte Musk am Sonntagabend. Tesla plane die ersten 30 Fahrzeuge am 28. Juli feierlich zu enthüllen.



Musk sprach auch darüber, welche Auslieferungszahlen Tesla für den Rest des Jahres erwarte. Er sagte, Tesla solle im August 100 Exemplare des ...

