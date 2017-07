Anfang des Jahres herrschte in der Ölbranche ein allgemeiner Optimismus. Nach zwei schwierigen Jahren rechneten die meisten Analysten damit, dass sich der Ölpreis aufgrund von Unterinvestitionen, der Interventionen der OPEC und gesunden Nachfragewachstums im Bereich von 55 US-Dollar einpendeln wird.



Heute liegt der Barrel-Preis allerdings in etwa 10 US-Dollar unter dieser Marke, da das Nachfragewachstum schwächer als erwartet war und Ölförderer solide Output-Zahlen produzierten. Außerdem scheinen Ölförderer trotz der schwächeren Preise nicht bereit zu sein, ihre Wachstumsambitionen aufzugeben - der Großteil von ihnen plant, sein derzeitiges Ausgabeniveau beizubehalten. Auch wenn Ölproduzenten in mitten der Ölpreiskrise hart bleiben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...