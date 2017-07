Ein Fernseher steht - noch - in so gut wie jedem Haushalt. Veränderungen in der Vertriebsstruktur der TV-Sender und der Siegeszug des Internets könnten jedoch dazu führen, dass dieser Zustand bald der Vergangenheit angehört. Ein Blick auf die aktuelle Situation.

Pay-TV auf dem Vormarsch

Die Tage des Gratis-Fernsehens sind zwar noch nicht gezählt, es wird in Zukunft aber immer weniger Inhalte geben, die ohne Aufpreis frei empfangen werden können. Ein Beispiel: Die Übertragung der Champions League im europäischen Fußball. Ab der Saison 2018/19 haben Schweizer, die kein Pay-TV-Abonnement besitzen, keine Möglichkeit mehr die Spitzenspiele des Wettbewerbs live zu verfolgen - der Bezahlsender Teleclub hat sich die Rechte für die Übertragung in der Schweiz gesichert. Auch der Bezahlsender Sky, der bald in der Schweiz empfangbar sein wird, besitzt die Übertragungsrechte und dürfte ...

