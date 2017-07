Die Regierung in Washington will schärfere Sanktionen gegen Nordkorea erreichen - und richtet eine Reihe unmissverständlicher Warnungen an China. Der Konflikt mit Pjöngjang dürfte auch wichtiges Thema beim G20-Gipfel werden.

Der Konflikt mit Nordkorea wird vermutlich den Aufenthalt von US-Präsident Donald Trump in Europa überschatten. Während die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, Pjöngjang am Mittwoch im Sicherheitsrat warnte, sprach Trump mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi über Nordkorea. Dem Weißen Haus zufolge betonte er bei dem Telefonat an Bord der Air Force One nach Warschau, dass Staaten aufhören müssten, nordkoreanische Gastarbeiter zu beschäftigen. Etwas, das jüngst auch sein Chefdiplomat Rex Tillerson gefordert hatte.

Die USA wollen nach Nordkoreas erstem erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete die Sanktionen gegen das Land verschärfen. Haley kündigte an, in den kommenden Tagen einen neuen Resolutionsentwurf einzubringen, der die internationale Reaktion proportional ...

