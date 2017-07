Guten Morgen,

der DAX pendelte auch am Vortag um die Marke von 12.450 Punkten und konnte sich in diesem Bereich halten. Wie im Insight am Vortag bereits geschrieben, sind ab jetzt Kurse von über 12.400 Punkten leicht positiv zu werten. Allerdings muss der Leitindex noch den Widerstand von 12.450 Punkten knacken.

Dann wäre ein weiterer Hochlauf bis 12.500 Punkte zu erwarten. Geht es weiter höher, dürften 12.700 Punkte angelaufen werden.

Aber erst über 12.800 Punkten würde sich die Lage im DAX wieder aufhellen und eine weitere Kurssteigerung bis zu den Allzeithochs möglich sein. Unter 12.800 Punkten ist jeder Kursanstieg lediglich als Erholung nach dem vorherigen Kurseinbruch zu sehen.

Saisonal betrachtet ist zudem ab Ende Juli mit einer größeren Korrektur zu rechnen. Das Zeitfenster für einen weiteren Kursanstieg schließt sich also langsam.

Wichtige Marken im heutigen Handel: 12.400, 12.450 und 12.500 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.453 Punkten, vorbörslich bei 12.470 Punkten.

Unter 12.800 Punkten ist alles nur als Gegenbewegung mit in Folge weiter fallenden Kursen einzustufen.

Fibonacci-Fächer im Tageschart als Unterstützung beachten.

Über 12.450 Punkten Angriff auf 12.500 Punkte wahrscheinlich.

Über 12.500 Punkten Erholung bis 12.700 Punkte möglich.

Unter 12.450 Punkten direkt weitere Kursabgaben bis 12.000 Punkte erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage ...

