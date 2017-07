Rating-Meldungen gab es gestern nur bei den österreichischen Non-Financial-Unternehmen abermals zu Telekom Austria . Nachdem S&P Ende Mai den Rating-Ausblick für das Unternehmen auf positiv anhob, zog Moody's nun nach und versah das Unternehmen mit einem positiven Ausblick. Caixabank platzierte eine Nachranganleihe (erwartet Ba2/BB+/BBB-) bei MS+235 BP (EUR 1 Mrd., Laufzeit 11 Jahre erstmals rückzahlbar nach 6 Jahren (11NC6)). Kloeckner Pentaplast of America Inc gab eine Preisindikation von 8,5 % für ihre geplante Emission bekannt (EUR 395 Mio., 6NC2, erwartet CCC+). ABN Amro hat bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr einen im Januar begebenen 20-jährigen Covered Bond aufgestockt. Nachdem diese Anleihe ursprünglich im Januar als...

Den vollständigen Artikel lesen ...