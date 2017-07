Dass der von Hightech-Aktien dominierte Nasdaq 100 Index am gestrigen Mittwoch kräftig zulegte, mag auf den ersten Blick bullisch wirken. Aber vorerst war das nur Rettung in höchster Not. Denn ein Minus hätte den Weg aus charttechnischer Sicht in noch einmal deutlich tiefere Regionen freigegeben.

