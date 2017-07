Schon lange will Constantin Medien ein Darlehen zurückzahlen. Der Plan scheitert, weil der Empfänger Stella Finanz als Sicherheit hinterlegte Aktien nicht herausgibt. Nun kommt Bewegung in die verfahrene Situation.

Der Vorgang dürfte Seltenheitswert haben unter börsennotierten Unternehmen in Deutschland: Constantin Medien versucht seit mehr als einem Jahr, ein Darlehen in Höhe von 38 Millionen Schweizer Franken zurückzuzahlen - und scheitert bislang damit, weil der Empfänger Stella Finanz als Sicherheit hinterlegte Aktien nicht herausgibt. Der ursprünglich vereinbarte Rückzahlungstermin am 30. Juni verstrich zuletzt ohne Annäherung der Streitparteien. Jetzt erhöht Constantin-Vorstandschef Fred Kogel den Druck und verlang über eine Züricher Anwaltskanzlei ...

