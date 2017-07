Zürich - Die Zeiten ändern sich. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise zeichnete sich das Schweizer und Liechtensteiner Privatbanken-Universum durch überschaubare Regulierung und fast garantiertes jährliches Wachstum auf hohem Profitabilitätsniveau aus. Doch seit rund zehn Jahren stehen die Zeichen auf Veränderung. Die aktuelle Roland Berger-Studie «Success in private banking - Scale or niche?» beleuchtet, basierend auf einer umfassenden quantitativen Analyse der knapp 60 grössten Privatbanken in der Schweiz und in Liechtenstein, einerseits aktuelle Entwicklungen der letzten 12 Monate sowie im 6-Jahres-Zeitraum von 2011 bis 2016.

«Trotz der positiven Entwicklung der Märkte im vergangenen Jahr sind die Privatbanken in der Schweiz und in Liechtenstein nicht markant gewachsen. Gerade beim Thema Nettoneugeld zeigt sich eine Verstärkung des negativen Trends, der sich in den Vorjahren bereits abgezeichnet hat», sagt Robert Buess, Partner und Private Banking-Spezialist bei Roland Berger in Zürich. Das rund sechsprozentige Wachstum der Assets under Management (AuM) im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf die positive Entwicklung der Märkte zurückzuführen und weniger auf die Nettoneugeld-Performance der Banken, welche sich mit rund 32 Mrd. CHF auf einem Allzeittief befindet und 60% unter dem letztjährigen Nettoneugeldzufluss liegt. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass es den Schweizer Privatbanken über die letzten Jahre doch gelungen ist, den Asset-Abfluss aus dem steuerlichen Regularisierungsprozess zu kompensieren.

Entwicklung in Richtung "Zweiklassengesellschaft" bestätigt

Die klaren Gewinner sind die grossen Privatbanken ...

