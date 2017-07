FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 161,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um einen Basispunkt auf 0,48 Prozent. Die Entwicklung an anderen europäischen Anleihemärkten fiel weitgehend ähnlich aus.

Am Donnerstag dürften die Marktteilnehmer vor allem in Richtung USA blicken. Dort werden einige Konjunkturdaten veröffentlicht. Besonderes Interesse dürften Zahlen vom Arbeitsmarkt wecken. Der Dienstleister ADP veröffentlicht seinen monatlichen Stellenbericht, der als Richtschnur für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung betrachtet wird. Bis zuletzt hat sich der US-Jobmarkt von seiner starken Seite präsentiert. Einige Volkswirte sprechen bereits von Vollbeschäftigung./bgf/stb

ISIN DE0009652644

