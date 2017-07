Eine Werbung der DZ BANK AG SAP ist mit seinen Produktangeboten in den Netzwerken, in der Cloud im Internet der Dinge durch S/4 HANA stark positioniert. SAP setzt auf die Mega-Trends "Cloud" und "Big Data". Mit Hilfe der akquirierten Unternehmen bietet das Unternehmen darüber hinaus ein umfassendes Portfolio für alle relevanten mobilen Plattformen an, wovon die Aktie mittel-...

Den vollständigen Artikel lesen ...