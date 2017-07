Düsseldorf - Auch gestern verharrte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in einer engen Handelsspanne von lediglich 90 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Immerhin habe damit die zu Wochenbeginn auf Stundenbasis gerissene Aufwärtskurslücke (12.372 zu 12.391 Punkte) weiterhin Bestand und auch die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar (auf Tagesbasis akt.

