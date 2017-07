FMW-Redaktion

Nachdem der Dax inn den letzen Tagen eher "vor sich hingeeiert hat", dürfte es heute endlich wieder impulsiver werden! Gestern zunächst der gescheiterte Versuch, die untere Begrenzung der Widerstandszone 12500 bis 12535 zu überwinden, dann der Rücklauf in Richtung 12400, bevor sich der Index in der Mitte der Handelsrange einpendelte.

Gestern an den US-Märkten wieder der Alternativmodus: nachdem der Ölpreis acht Handelstage in Folge gestiegen war, gestern der heftige Rücksetzer, weil Zweifel aufkamen, ob Russland bereit ist, die Produktionskürzung fort zu setzen. Niedriger Ölpreis heißt geringere Inflationserwartung, heißt sinkende Renditen für Staatsanleihen, das belastet tendentiell Banken-Werte, während Tech-Werte profitieren - der Nasdaq daher stark, Nebenwerte im Russell2000 besonders schwach. Also weiter das Bild der Sektor-Rotation bei insgesamt wenig Veränderung der großen US-Indizes.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...