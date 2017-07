FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Donnerstag etwas leichter in den Handel gestartet. Allerdings notiert er stabil in seiner jüngst ausgebildeten Spanne zwischen 12.350 und 12.500 Punkten. Erst ein Ausbruch aus dieser Spanne dürfte zu einem Vola-Spike führen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert aktuell 21,5 auf 12.458,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.478 und das -tief bei 12.455,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.300 Kontrakte.

July 06, 2017 02:34 ET (06:34 GMT)

