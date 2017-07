BERLIN (Dow Jones)--Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor dem Auftakt des G20-Gipfels die Sanktionen des Westens gegen sein Land als versteckte Form der Marktabschottung kritisiert. "Der Protektionismus entwickelt sich zu einer Verhaltensnorm", schreibt Putin in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.

"Und zu seiner verdeckten Form werden einseitige, politisch motivierte Sanktionsbeschränkungen bei Investitionen, Handel und insbesondere Technologietransfer", monierte er. Wegen der aggressiven Ukraine-Politik des Kreml haben die EU und die USA wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt.

Aus Sicht Putins widersprechen die Sanktionen dem Geist der G20-Staatengruppe der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer, die sich mit Ausnahme der USA dem freien Handel verpflichtet fühlen.

In seinem Gastbeitrag bekräftigte der Kreml-Hausherr, zum Pariser Klimaabkommen zu stehen, aus dem sich die Vereinigten Staaten zurückgezogen haben. Russland gehöre zu den führenden Mitstreitern im internationalen Klimaprozess und habe seine Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll übererfüllt, so Putin.

Der G20-Gipfel beginnt am Freitag in Hamburg. Putin kommt dort erstmals mit US-Präsident Donald Trump persönlich zusammen. Die USA haben Russland überraschend eine Zusammenarbeit im Bürgerkrieg in Syrien angeboten.

