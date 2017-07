Die in unserer Analyse vor einer Woche berichtete Enttäuschung darüber, dass der Energieversorger RWE "nur" einen Euro pro Aktie als Sonderdividende auszahlen will und damit einen Teil der Rückzahlung aus der in den letzten Jahren zu Unrecht bezahlten und jetzt zu erstattenden Brennelemente-Steuer im Unternehmen belässt, setzte sich fort.

