Seit dem Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen gilt der Klimaschutz als schwierigstes Thema für eine gemeinsame Gipfel-Erklärung. Nun scheint man sich jedoch auf einen Kompromissvorschlag geeinigt zu haben.

Für den G20-Gipfel in Hamburg liegt nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ein Kompromissvorschlag für den umstrittenen Klimateil vor. In dem von Reuters eingesehenen Entwurf für die Abschlusserklärung wird einerseits die Kluft mit den USA beim Pariser Klimaschutzabkommen betont. Andererseits sollen sich aber alle 20 Staaten zu gemeinsamen Anstrengungen bekennen, die Treibhausgase zu verringern. Seit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA das Pariser Abkommen verlassen, gilt die Debatte über den Klimaschutz als schwierigstes Thema für eine gemeinsame Gipfel-Erklärung des am Freitag in Hamburg beginnenden Treffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

In dem Entwurf mit dem Datum 3. Juli wird nun im "Energie und Klima"-Kapitel darauf verwiesen, dass man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...