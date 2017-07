London - WisdomTree, Anbieter von Exchange Traded Funds ("ETF") und Exchange Traded Products ("ETP"), hat bekannt gegeben, dass Alexis Marinof zum Head of Distribution für WisdomTree in Europa ernannt wurde. Alexis Marinof hat mehr als 18 Jahre Erfahrung, die er künftig bei WisdomTree einbringen wird, und verfügt über nachweisliche Erfolge im Aufbau von europaweiten Vertriebsstrukturen im ETF-Bereich.

Alexis Marinof wechselt von State Street Global Advisors (SSGA) zu WisdomTree. Er war mehrere Jahre in leitender Positionen, zuletzt EMEA Head of SPDR ETFs und Managing Director in London. Bei SSGA war er außerdem EMEA Distribution Chief Operating Officer in London, Head of Middle East and Africa in Dubai und Head of the Nordic Region in Brüssel. Alexis Marinof übernimmt bei WisdomTree die Leitung des Vertriebs in Europa. Er wird dabei von Mitarbeitern unterstützt, die speziell für die Kunden- und Investorenbeziehungen und den Vertrieb ...

