Das südafrikanische Blesberg-Projekt von Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) schreitet in seiner Erkundung zügig voran. 41 Rückspülbohrungen sind mittlerweile abgeschlossen (3.128 Meter), von denen bislang 14 Laborergebnisse im Unternehmen eingetroffen sind. Und bei allen Bohrungen stieß man auf lthiumhaltige Pegmatitschichten. Dies verlautbarte das Management am 5. Juli 2017. Darüber hinaus traf man beachtliche Mineralisierungen von Tantal, Beryll und Feldspat. Für Feldspat war das Areal ja bereits durch historischen Abbau bekannt. Speziell für Feldspat laufen bereits Gespräche mit Kaufinteressenten und würden so eine gute wirtschaftliche Ergänzung bilden. Durch die Bohrungen konnte das Areal Nouma 1 um rd. 1 km ausgedehnt werden. In nachstehender Grafik, die die "alte" Mine Blesberg Hill zeigt, sind die durch die bisherigen Bohrungen gefundenen Pegmatitlagen, in blau eingefärbt, erkenntlich gemacht. Abb1: Bohrlagen und Pegmatiterweiterungen, Quelle: Australian Vanadium Bereits in der Natur haben sich an die Oberfläche reichende Ausbrüche der Formationen...

