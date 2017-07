Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Merck KGaA +0,14% auf 104,2, davor 8 Tage im Minus (-6,85% Verlust von 111,7 auf 104,05), Deutsche Pfandbriefbank -0,77% auf 10,935, davor 7 Tage im Plus (5,81% Zuwachs von 10,41 auf 11,02), Goldcorp Inc. +1,02% auf 12,85, davor 6 Tage im Minus (-7,83% Verlust von 13,8 auf 12,72), Drillisch +0,04% auf 52,32, davor 6 Tage im Minus (-3,72% Verlust von 54,32 auf 52,3), Shinko Electric Industries +1,53% auf 7,288, davor 6 Tage im Minus (-7,82% Verlust von 7,79 auf 7,18), voxeljet +0,47% auf 4,27, davor 6 Tage im Minus (-18,89% Verlust von 5,24 auf 4,25), Stada Arzneimittel -0,47% auf 63,58, davor 5 Tage im Plus (6,61% Zuwachs von 59,92 auf 63,88), Flughafen Wien +0,44% auf 33,33, davor 5 Tage im Minus (-2,4% Verlust von 34 auf 33,19), CytoTools +1,23% auf...

