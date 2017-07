Tokio (ots/PRNewswire) - Anaeropharma Science, Inc., ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von neuartigen Therapeutika zur Bekämpfung hypoxischer solider Tumore widmet, hat am 5. Juli angekündigt, dass es neues Kapital in Höhe von 13,2 Millionen US-Dollar beschafft hat. Zu den Teilnehmern der Finanzierungsrunde gehören drei neue Investoren, Novartis, Shinsei Corporate Investment Limited und der Capital Fonds Health For Life von Seventure Partners, sowie zwei bestehende Investoren, die Innovation Network Corporation of Japan und der Investementfond von Mitsubishi UFJ Capital. Anaeropharma wird die Finanzierung nutzen, um die Entwicklung von mehreren Programmen auf der Grundlage seiner proprietären Plattform-Technologie zu beschleunigen.



(Logo: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101798/20170703334 7/_prw_PI1fl_qESNI4Ul.jpg)



Informationen zu Anaeropharma Science, Inc.



Anaeropharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Forschung und Entwicklung von Arzneimittelkandidaten beschäftigt, die durch den Einsatz des rekombinanten "Bifidobacterium" auf hypoxische Mikroumgebungen von Tumoren abzielen. Dieser Ansatz bietet ein breites Potenzial, bei soliden Tumoren effektiver und weniger giftig für das gesunde Gewebe zu sein, als es bei herkömmlichen Anti-Krebs-Medikamenten der Fall ist. APS001F, ein rekombinantes "Bifidobacterium" zum Exprimieren von Cytosin-Deaminase, die eine Prodrug-Form, 5-FC, zu einem Anti-Krebs-Medikament, 5-FU umwandelt, ist sein führendes Entwicklungsprodukt, das sich in einer klinischen Studie in den USA befindet. Zusätzliche Programme im Immun-Onkologie-Bereich, darunter Immun-Checkpoint-Hemmer und andere immun-verwandte Moleküle, die rekombinante "Bifidobakterien" exprimieren, befinden sich in aktiver Entwicklung.



