8.000 Bikes und 680 Stationen sollen in Brasilien eröffnet werden



PBSC Urban Solutions gibt mit großer Freude bekannt, dass tembici und Itaú Unibanco sich für seine Lösungen und Technologie zur Erneuerung und bedeutenden Expansion seiner städtischen Bikesharing-Systeme in ganz Brasilien entschieden haben. Insgesamt werden in mehreren Städten Brasiliens 8.000 Bikes in 680 Stationen angeboten, und das schon ab September 2017. Das fertige PBSC-fähige tembici-Netzwerk wird das größte Bikesharing-System in Südamerika sein.



Diese Expansion ist Teil einer ganzen Serie von Bekanntmachungen durch PBSC. Hierzu gehören u. a. die erfolgreiche Bereitstellung von 1.000 FIT-Bikes in Honolulu (https://www.pbsc.com/2017/06/aloha-honolulu/) und die Einrichtung des nördlichsten Bikesharing-Systems der Welt, im isländischen Reykjavik (https://www.pbsc.com/2017/06/pbsc-expands-reykjavik/). "Wir freuen uns sehr, mit so einem bedeutenden und umfangreichen Vertrag nach Südamerika zu expandieren und somit unsere weltweit führende Position im Bereich Bikesharing-Lösungen zu stärken", sagt Luc Sabbatini, CEO von PBSC Urban Solutions. "PBSC passt seine Mobilitätslösungen spezifisch an die Bedürfnisse und Anforderungen jeder einzelnen Stadt an, und wir sind stolz auf die maßgeschneiderte Lösung, die wir für die Brasilianer entwickelt haben. Wir freuen uns schon darauf, unsere einzigartigen Lösungen und umfassende Erfahrung zusammen mit tembici für die Implementierung einer städtischen Transportlösung der Weltklasse in Brasilien einsetzen zu können."



FIT-Bikes werden überall in Brasilien zu sehen sein



Nach vielen Jahren stetiger Innovation, Produktentwicklung und hervorragender Dienstleistungen sind die Systeme von PBSC weltweit als die robustesten und zuverlässigsten in der Branche anerkannt. Eine orangefarbene Version des FIT-Bike, eines der von PBSC entwickelten Bike-Modelle, wird die neue Generation der "Itaú Orange Bikes" ausmachen. Das FIT-Bike wurde aufgrund seiner ausgezeichneten Ergonomie und seines attraktiven, modernen Designs ausgewählt und bietet allen Radfahrern eine angenehme Fahrt. Das System wird von tembici betrieben, das für seine Erfahrung im Management erfolgreicher Bikeshare-Projekte in Südamerika bekannt ist.



"Nachdem wir um die Welt gereist sind, um mehr über die verschiedenen Bikeshare-Lösungen zu erfahren, sind wir überzeugt, dass PBSC Urban Solutions der ideale Partner zur Verbesserung unserer Projekte in Brasilien ist und Südamerika die beste Technologie und Infrastruktur in der Bikesharing-Branche bringt", sagt Tomás Martins, CEO von tembici. "Es besteht kein Zweifel, dass die größten Gewinner dieser interessanten Partnerschaft die Radfahrer und die Städte sein werden."



Vielversprechende Partnerschaft mit Itaú Unibanco



Itaú Unibanco hat den Einsatz für nachhaltige städtische Mobilität zu einem seiner offiziellen guten Zwecke gemacht. Wie sich herausstellte, war diese Entscheidung von Erfolg gekrönt, da sie die Menschen zur Nutzung von Fahrrädern als Transportmittel motiviert hat. Dieses Programm läuft nun schon seit einigen Jahren, und der nächste Schritt war die Verbesserung der Servicequalität und Kundenzufriedenheit. PBSC war hierfür die logische Wahl.



"Dies bedeutet eine große Transformation für das System, das 2017 sechs Jahre und 20 Millionen Benutzerfahrten feiert", sagt Luciana Nicola, Senior Manager for Governmental and Institutional Relations bei Itaú Unibanco. "Unser Ziel ist es, die Bikesharing-Erfahrung in Brasilien auf die nächste Ebene zu führen, in dem wir sicherer, effizienter und nachhaltiger werden."



Informationen zu PBSC Urban Solutions



Mit mehr als 160 Millionen Fahrten in seiner Geschichte ist PBSC Urban Solutions weltweit führend im Bereich öffentliche Bikesharing-Lösungen. Seine Systeme nutzen solarbetriebene kabellose Terminals und modernste Technologie, die zugleich anpassungsfähig und benutzerfreundlich ist. PBSC ist der einzige Bikesharing-Anbieter, der seinen Kunden drei verschiedene Fahrradtypen bereitstellt: ICONIC, FIT und BOOST, ein Elektrofahrrad mit Tretunterstützung. PBSC ist ein Wegbereiter im Bereich öffentliche Bikesharing-Lösungen. Das Unternehmen verfolgt seine Vision, die Welt Stadt für Stadt zu verändern, und ebnet den Weg für nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen städtischen Verkehrsmitteln. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.pbsc.com/



