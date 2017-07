Die führende Firma im Beleuchtungssektor hat sich anhaltend erfolgreich in der Automobil-, Mobilfunk-, IdD- und Beleuchtungsbranche positioniert

Lumileds hat angekündigt, dass Fonds von Apollo Global Management, LLC (zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft "Apollo") und Royal Philips die zuvor angekündigte Transaktion beendet haben, was Lumileds als unabhängige Firma agieren lässt. Lumileds entwickelt Beleuchtungs-Lösungen für den Automobil-, Mobilfunk-, IdD- und Beleuchtungssektor, was Kunden die Grenzen des Lichts sprengen lässt.

Wie im Dezember 2016 angekündigt haben sich Apollo und Philips darauf geeinigt, dass Philips 80,1 seiner Lumileds Anteile an von Apollo kontrollierten Fonds verkaufen und 19,9 der Anteile an der Firma behalten würde. Apollo ist ein im Weltmarkt führendes Managementunternehmen für alternative Anlagen, das ein Fondsvolumen von rund 197 Milliarden* US-Dollar verwaltet, wozu privates Beteiligungskapital, Kredite und Immobilienfonds gehören und das in eine Kerngruppe von neun Branchen investiert wird, in denen Apollo über beträchtliche Kenntnisse und Ressourcen verfügt.

"Wir schätzen uns glücklich, dass wir die Unterstützung von Apollo und Philips haben, nun da Lumileds das nächste Kapitel als Erfinder von Hochleistung-LEDs und Führer von Beleuchtungs-Lösungen in Angriff nimmt", sagte Mark Adams, CEO von Lumileds.

Lumileds entwickelt, produziert und vertreibt bahnbrechende LED-Technologie und fortschrittliche Beleuchtungs-Produkte mit einem Team, das über 9.000 Mitarbeiter in Betrieben in 32 Ländern beschäftigt.

"Lumileds hat über 100 Jahre Erfahrung als Erfinder und Pionier in der Beleuchtungs-Branche", meint Robert Seminara, Seniorpartner bei Apollo. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Lumileds Team und sehen einer sehr erfolgreichen Zukunft zuversichtlich entgegen."

* Stand 31. März 2017

Über Apollo

Apollo ist ein im Weltmarkt führendes Managementunternehmen für alternative Anlagen mit Niederlassungen in New York, Los Angeles, Houston, Chicago, St. Louis, Bethesda, Toronto, London, Frankfurt, Madrid, Luxemburg, Mumbai, Delhi, Singapore, Hong Kong und Shanghai. Apollo hatte am 31. März 2017 ein Fondsvolumen von rund 197 Milliarden US-Dollar, wozu privates Beteiligungskapital, Kredite und Immobilienfonds gehören und das in eine Kerngruppe von neun Branchen investiert wird, in denen Apollo über beträchtliche Kenntnisse und Ressourcen verfügt. Weitere Informationen über Apollo finden Sie unter www.agm.com.

Über Lumileds

Lumileds ist die führende Firma im Beleuchtungssektor. Die Firma entwickelt, produziert und vertreibt bahnbrechende LEDs und Beleuchtungsprodukte für den Automobilsektor, die den Kunden helfen, wettbewerbsfähig zu werden und zu bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter lumileds.com.

