FRANKFURT (Dow Jones)--"Das Fed-Protokoll hat nichts Neues geliefert", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Damit fällt die Reaktion am Anleihemarkt überschaubar aus. Für die Anleihestrategen der BayernLB zeigt das Protokoll der Juni-Sitzung einerseits, dass eine wohl knappe Mehrheit der Fed-Mitglieder den derzeitigen Inflationsrückgang als vorübergehend erachtet. Daher wollen diese Mitglieder am projezierten Zinserhöhungspfad festhalten und "in ein paar Monaten" den Beschluss zum Abbau der QE-Anleihebestände treffen.

Andererseits sind einige andere Mitglieder besorgt über die niedrige Inflation und möchten deshalb den Abbau-Beschluss in Richtung Jahresende verschieben sowie mit weiteren Zinsanhebungen abwarten. Insgesamt waren die Minutes nicht falkenhaft genug, um den Markt von seiner Skepsis gegenüber weiteren Fed-Zinsschritten abzubringen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Morgen fünf Ticks auf 161,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,89 Prozent und das Tagestief bei 161,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 18.048 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert zwei Ticks auf 131,79 Prozent.

July 06, 2017 02:59 ET (06:59 GMT)

