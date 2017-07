Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Mai um 1,0 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat nur um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von 1,9 Prozent prognostiziert. Der Anteil an Großaufträgen sei für einen Mai unterdurchschnittlich gewesen, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi).

IWF ruft G20 zu Stärkung der Weltwirtschaft auf

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat an die G20-Staatengruppe appelliert, sich auf Maßnahmen zur Stärkung der Weltwirtschaft zu einigen. In einem kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg veröffentlichten Bericht warnte der IWF, dass sich die globale Konjunktur zwar in einer Erholungsphase befinde, mittelfristig jedoch weiterhin Risiken bestünden. Es seien deshalb "handfeste politische" Maßnahmen nötig, um die globale Konjunktur zu stützen.

Fed-Protokoll: Debatte über Startschuss für Bilanzabbau

Die US-Währungshüter wollen mit dem langsamen Abbau der Fed-Bilanz beginnen. Bei ihrer Sitzung am 13. und 14. Juni haben sie über den genauen Zeitpunkt für den Start der Umsetzung ihrer Pläne debattiert, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Einige argumentierten, die Fed sei ausreichend vorbereitet, um bald mit dem Abbau zu beginnen. Der Prozess könne in einigen Monaten starten, die Öffentlichkeit sei bereits darauf vorbereitet. Andere wiederum mahnten zu mehr Geduld. Sie wollen noch auf ausreichende Beweise dafür warten, dass die Inflation weiter anzieht.

Frankreich plant Innovationsfonds aus Unternehmensverkäufen

Frankreich will einen beachtlichen Teil seiner Unternehmensbeteiligungen versilbern. Der Finanzminister des Landes Bruno Le Maire kündigte an, aus den Verkäufen in den kommenden Monaten einen Fonds über 10 Milliarden Euro bilden zu wollen. Damit sollen die Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron betreffs innovativer Investitionen erfüllt werden.

Putin kritisiert Sanktionen als versteckten Protektionismus

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor dem Auftakt des G20-Gipfels die Sanktionen des Westens gegen sein Land als versteckte Form der Marktabschottung kritisiert. "Der Protektionismus entwickelt sich zu einer Verhaltensnorm", schreibt Putin in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. "Und zu seiner verdeckten Form werden einseitige, politisch motivierte Sanktionsbeschränkungen bei Investitionen, Handel und insbesondere Technologietransfer", monierte er.

USA und Frankreich streben neue UN-Sanktionen gegen Nordkorea an

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest wollen die USA zusammen mit Frankreich eine Verschärfung der UN-Sanktionen gegen das kommunistische Land durchsetzen. Ein entsprechender Resolutionsentwurf solle in den kommenden Tagen in den UN-Sicherheitsrat eingebracht werden, kündigte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, an.

Merkel kritisiert Raketentests in Nordkorea scharf

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die jüngsten Raketentests in Nordkorea scharf kritisiert und sie unter anderem als völkerrechtswidrig bezeichnet. "Wir sehen, dass von Nordkorea eine große Gefahr für den Weltfrieden ausgeht", sagte Merkel beim Besuch des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in in Berlin.

USA bieten Moskau Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt an

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels haben die USA Russland eine Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt angeboten. Die US-Regierung sei bereit, "gemeinsame Mechanismen" zur Stabilisierung des Bürgerkriegslandes zu erörtern, darunter Flugverbotszonen und eine gemeinsame Koordination der humanitären Hilfe, erklärte Außenminister Rex Tillerson. Der Syrien-Konflikt dürfte eines der zentralen Themen bei dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Staatschef Wladimir Putin am Freitag in Hamburg sein.

Saudi-Arabien und Verbündete bedauern "negative" Antwort aus Katar

Nach Ablauf des Ultimatums von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten an Katar zeichnet sich kein schnelles Ende der schweren Krise am Golf ab. Die "negative Antwort" der Regierung in Doha auf die Liste mit 13 Forderungen sei "bedauerlich", hieß es in einer Erklärung von Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir sagte, die gegen Katar verhängte Blockade bleibe in Kraft.

Belagerung des Parlament in Caracas nach neun Stunden beendet

Die Belagerung des Parlaments in Venezuela ist beendet. Die Oppositionsabgeordneten, Journalisten und Angestellten, die neun Stunden in dem Gebäude festsaßen, konnten den Sitz der Nationalversammlung verlassen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die von Anhängern der regierenden Sozialisten organisierte Blockade wurde beendet.

Niederlande Inflationsrate Juni 1,1% - CBS

