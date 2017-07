In Deutschland steigt die Erwerbsarmut stärker als in jedem anderen Land der Europäischen Union. Denn immer mehr Menschen sind hierzulande trotz Arbeit armutsgefährdet, so das Ergebnis einer Studie.

Immer mehr Menschen in Deutschland sind trotz Arbeit gefährdet, in Armut abzugleiten. So habe sich die Zahl der Berufstätigen, die unter die Schwelle der Armutsgefährdung fallen, zwischen 2004 und 2014 mehr als verdoppelt, berichtete die "Berliner Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf eine Studie der gewerkschaftsnahen ...

