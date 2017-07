BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat Bundesjustizminister Heiko Maas zu gewaltfreien Protesten aufgerufen. "Friedlicher Widerspruch gehört zu G20HAM dazu", twitterte der SPD-Politiker am Donnerstag. "Zur Debatte sind nicht nur die Regierungschefs eingeladen, sondern alle." Der Gipfel der großen Wirtschaftsmächte und der EU beginnt am Freitag. Es wächst die Sorge vor Gewalt in der Hansestadt: Die linksextreme Szene mobilisiert laut Bundesinnenministerium bereits seit vergangenem Jahr für Proteste gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs./cco/DP/stw

AXC0073 2017-07-06/09:32