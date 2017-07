Düsseldorf - Der heutige Tag hält einige zaghafte Einblicke in den Fortschritt der US-Konjunktur bereit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei dürfte deutlich werden, dass der Dienstleistungssektor weiter grundsätzlich im Expansionsmodus agiere, sich die Wachstumsdynamik aber moderat abschwäche. So habe der ISM-Index für den entsprechenden Sektor zuletzt mit 56,9 Punkten unter dem Durchschnitt der vergangenen sechs Monate (60,1 Punkte) gelegen. Etwas Ernüchterung unter den befragten Firmen dürfte aufgekommen sein, nachdem die von der neuen US-Regierung in Aussicht gestellten Steuererleichterungen bis dato noch auf sich warten lassen würden.

