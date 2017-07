Die Märkte in Asien haben zurückhaltend auf die gemischten Töne aus den Fed-Protokollen reagiert. Auch das Atomprogramm Nordkoreas bereitet Sorgen. Der Nikkei schloss ebenso leichter wie der breiter gefasste Topix-Index.

Unsicherheit über die künftige US-Zinspolitik hat am Donnerstag die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten gedämpft. "Mit den gemischten Tönen von den Protokollen und der Verschiebung der Ankündigung des Bilanzabbaus ist es keine Überraschung, dass wir eine zurückhaltende Reaktion an den Märkten sehen", sagte Jingyi Pan, Marktstratege vom Broker IG in Singapur. Laut Börsianern schauten die Investoren auch mit Sorge auf den Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm, ...

