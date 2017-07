BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will künftige G-20-Gipfel nicht mehr umlaufend im jeweiligen Land mit der G-20-Präsidentschaft abhalten. Das meldet die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein Strategiepapier, das Außenminister Sigmar Gabriel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Donnerstag in Berlin vorstellen wollen.

Es sei unnötig, "viele Tausend Mitarbeiter und Sicherheitskräfte" zu G-20-Treffen in die Gipfelorte zu entsenden. Stattdessen sollten die Gipfeltreffen künftig "am Standort der Vereinten Nationen und im UN-Gebäude in New York" stattfinden. Dies diene der "Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen" im Kampf gegen Krieg, Terror und Armut in der Welt.

In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe bezeichnete Gabriel Deutschland hingegen "als genau den richtigen Gastgeber" für den Gipfel. "Wir werden weltweit als ehrlicher Vermittler geschätzt und respektiert", meinte der Außenminister.

Beim am Freitag in Hamburg beginnenden Treffen der wichtigsten Industrie und Schwellenländer werden rund 15.000 Polizisten im Einsatz sein. Die Hamburger Innenstadt ist weiträumig abgeriegelt. Die Sicherheitskräfte rechnen mit gewalttätigen Protesten von G20-Gegnern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 03:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.