Noch vor wenigen Tagen schrammte die Aktie des weltgrößten Autobauers Volkswagen an einem Verkaufssignal vorbei und konnte zuletzt wieder nach oben abdrehen - nun steht der EMA 50 als nächste Hürde im Fokus, der möglicherweise als Sprungbrett für ein Folgekaufsignal dienen könnte.

Übergeordnet tendiert das Wertpapier von Volkswagen seit den Crash-Tiefs aus Oktober 2015 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte sich bislang auf ein Verlaufshoch in 2017 bei 156,55 Euro hochschrauben. Dabei gelang es kurzfristig über die markante Hürde von 136,65 Euro zuzulegen, jedoch gaben die Notierungen seit Januar wieder merklich nach und mussten einen Umweg über die Horizontalunterstützung von grob 130,00 Euro gehen. Nach Etablierung eines Doppelbodens in diesem Bereich hat der Trendverlauf aber wieder gedreht und prügelt jetzt gegen den EMA 50 ein - ein Ausbruch darüber sollte daher eine Fortsetzung der ...

