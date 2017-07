IRW-PRESS: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream bringt Empfehlungsmarketing-App für über 400.000 potenzielle Shopify-Händler auf den Markt

RewardStream bringt Empfehlungsmarketing-App für über 400.000 potenzielle Shopify-Händler auf den Markt

Neue Empfehlungsmarketing-App bietet zusätzliche Absatzwege für Händler in allen Teilen der Welt

Vancouver (British Columbia), 6. Juli 2017. RewardStream Solutions Inc. (TSX-V: REW, Frankfurt: JL4L - WKN: A2APX1) (RewardStream oder das Unternehmen), ein führender Anbieter automatisierter Empfehlungsmarketing-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Genehmigung für seine neue Empfehlungsmarketing-App auf Shopify erteilt wurde. Die Genehmigung bietet RewardStream nunmehr Zugriff auf über 400.000 Shopify-Händler und stellt für das Unternehmen auch einen zusätzlichen Absatzweg dar.

Wir freuen uns, unsere Empfehlungsmarketing-App für die umfassende und wachsende Anzahl an Shopify-Händlern auf den Markt zu bringen, sagte Rob Goehring, Chief Executive Officer von RewardStream. Das Wachstum von Shopify ist unter allen Anbietern von E-Commerce-Plattformen einzigartig. Angesichts der Tatsache, dass über 80 Prozent der Händler auf Apps setzen, um die Reichweite ihres Ladens zu erweitern, weist Shopify auch das aktivste App-Ökosystem auf. Der E-Commerce-Markt soll Prognosen zufolge bis 2020 einen Umsatz von 523 Milliarden Dollar generieren1, weshalb wir RewardStream für den immer wichtiger werdenden Onlinehandel wappnen.

Die RewardStream-Empfehlungsmarketing-App ermöglicht es jedem Shopify-Händler, die RewardStream-App ohne IT- oder Entwicklungsarbeiten im Handumdrehen zu installieren. Angesichts seiner tiefen Integration in die Shopify-Verarbeitungsplattform verfolgt die Empfehlungs-App von RewardStream Interaktionen nach, bietet Analysen, gewährleistet die Sicherheit aller Empfehlungstransaktionen und trägt zur Betrugsbekämpfung bei.

Die unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit entwickelte RewardStream-App funktioniert überall - vom kleinsten Laden bis hin zum Handel mit höchsten Umsätzen. Unter Anwendung der RewardStream-Cloud-Hosting-Infrastruktur kann die Plattform auf einfache Weise den täglichen Anforderungen eines Händlers gerecht werden. Durch die automatische Skalierbarkeit können auch unvorhergesehene Volumensteigerungen durch Promotionen wie Blitzverkäufe abgewickelt werden.

Wir machen das Empfehlungsmarketing für Shopify-Händler einfacher und ausgeklügelter, sagte Neil Parker, Vice President of Product Management and Marketing. Angesichts unser starken unternehmerischen Wurzeln waren wir in der Lage, ein erstklassiges Produkt zu entwickeln und dieses für Händler jedweder Größe zu skalieren, ohne dabei die Leistungsfähigkeit und die Flexibilität bei der Einstellung und der Verwaltung der Kampagne, Empfehlungen und Promotionen, Analysen, die Skalierbarkeit, die Sicherheit usw. zu vernachlässigen. Außerdem ist unser Team gerne bereit, Händler bei ihrer Kampagnenstrategie zu unterstützen und sie bei der Einstellung und der Verwaltung ihres Programms zu beraten. Für die Kunden ist die Empfehlungserfahrung zur Gänze reibungslos und wird direkt in den Kauffluss integriert, wodurch es einfach ist, zu jeder Zeit und von jedwedem Gerät aus eine Empfehlung abzugeben.

Weitere Informationen über die Empfehlungsmarketing-Plattform von RewardStream erhalten Sie unter www.rewardstream.com/shopify.

Über RewardStream Solutions Inc.

RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen unterstützen wir Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogramme in 39 Ländern für Marken wie Boost Mobile, Envision Financial, W Concept, Koodo Mobile und viele andere. Weitere Informationen erhalten Sie über www.rewardstream.com.

