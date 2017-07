-------------------------------------------------------------- Zu den Endergebnissen 2017 http://ots.de/cDAbp --------------------------------------------------------------



Stuttgart (ots) - Als unabhängiges Testunternehmen und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität ("DGQ") zeichnet uns die jahrelange Erfahrung in der Qualitätsmessung der Beratungsqualität in der Bank- und Finanzdienstleistungsbranche aus. Unsere Testmethodik und unser Fragebogen für die Bewertung von exzellenter Beratungsqualität sind in Deutschland einmalig.



Seit über acht Jahren testen und bewerten wir die Beratungsqualität in Banken und Sparkassen. Aufgrund dieser Expertise haben wir nun erstmals unsere Erfahrungen auch auf andere Finanzdienstleister übertragen.



Auf dieser Grundlage sind wir das einzige Unternehmen, das dem Rat suchenden und interessierten Verbraucher eine echte Hilfestellung bei der Suche nach einem neuen Versicherer bietet, da wir uns mit einer umfangreichen Qualitätsanalyse an den geforderten Standards im Finanzbereich orientieren.



Die Testergebnisse in den jeweiligen Einzelkategorien finden Sie bereits auf unserer Seite - unter: www.Gesellschaft-für-Qualitätsprüfung.de.



Das QIDF-Beratungsdrehbuch - "Fundament der ganzheitlichen Beratung im Bereich Privatkunden"-, welches regelmäßig von unserem Mutterhaus, der Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH, weiterentwickelt wird und sich bereits an der DIN SPEC 77222 orientiert, stellt die inhaltliche Grundlage, für den dem Test zugrundeliegenden Fragebogen, dar.



Über die Gesellschaft für Qualitätsprüfung:



Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist eine Gesellschaft, die sich ausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von anerkannten Qualitätsstandards und Normen beschäftigt. Vor diesem Hintergrund gibt es drei Themenbereiche, für die wir ein ganzheitliches und nachhaltiges Qualitätsmanagement im Bereich "Finanzen" anbieten: Vergleichs- und Verbrauchertests auf Basis der DIN SPEC 77222, Prozess-Zertifizierungen für alle relevanten Bedarfsfelder und Kundengruppen und die Mitwirkung bei der Konzeption von Qualitätscockpits bei Finanzdienstleistern.



