Die Eröffnung des Billigflieger-Flugsteigs am Frankfurter Flughafen war eigentlich für das Jahr 2020 geplant. Einem Bericht zufolge könnte der neue Flugsteig G jedoch noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden.

Der Frankfurter Flughafen will einem Zeitungsbericht zufolge den Billigflieger-Flugsteig drei Jahre früher als bislang geplant eröffnen. Der eigens für Low-Cost-Airlines ausgelegte neue Flugsteig G solle bereits Anfang 2020 in Betrieb gehen und nicht erst mit dem neuen Terminal 3 im Jahr 2023, ...

