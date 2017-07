Das ZDF geht in einem Bericht mit Deutschlands größter Airline hart ins Gericht. Die Lufthansa vernachlässige die Sicherheit an Bord und behandele Mitarbeiter schlecht, um Kosten zu senken. Was ist dran an den Vorwürfen?

1. Mai 2017: Die Piloten einer Lufthansa-Maschine des Typs Bombardier CRJ 900 rufen die Luftnotlage aus. Das Flugzeug muss kurz nach dem Start in München wieder landen, weil sich im Cockpit Rauch gebildet hat. Ein dramatischer Zwischenfall während eines Lufthansa-Flugs - und das ist nicht der einzige in den vergangenen Jahren.

Dieser Vorfall wirft die Frage nach der Sicherheit bei Deutschlands größter Fluggesellschaft auf. ZDFzoom-Reporter Detlef Schwarz hat in seiner Reportage "Lufthansa in Turbulenzen", die am späten Mittwochabend ausgestrahlt wurde, die Airline genauer unter die Lupe genommen. Wie ist es um die Lufthansa bestellt?

Schwarz' Bilanz: Um im internationalen Wettbewerb mit anderen Fluggesellschaften mithalten zu können, vernachlässige die Airline aus Kostengründen die Sicherheit, den Service und die Arbeitsbedingungen. Es klingt niederschmetternd. Nur: Das Ergebnis des ZDF-Reporters stimmt nicht ganz.

Die Reportage beginnt mit einem Protest der Mitarbeiter von Lufthansa Technik in Hamburg. Der Standort mit 400 Mitarbeitern steht kurz vor der Schließung. Die Generalüberholungen der Flugzeuge soll nun überwiegend in ausländischen Zweigstellen auf den Philippinen oder in Bulgarien durchgeführt werden. 60 Jahre lang war das die Aufgabe der Hamburger Lufthansa-Mitarbeiter. Doch im globalen Wettbewerb sind die hochqualifizierten Techniker aus Deutschland schlichtweg zu teuer.

"Brisante Dokumente", die dem Reporter zugespielt werden, legen allerdings nahe, dass die Arbeitsqualität der Generalüberholungen im philippinischen Manila nicht annähernd mit denen in Deutschland zu vergleichen wären. Ein Protokoll des Abschluss-Checks eines Airbus A380 weist auf gravierende Mängel hin, die noch nach der Generalüberholung bestanden hätten.

Bei einem Testflug habe sich wegen eines fehlerhaften Stellmotors des Höhenleitwerks ein "sehr schwerer Vorfall ereignet". Schwarz behauptet, dass die schlechte ...

