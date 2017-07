Expertenmeinung



Wachstum: Indien an der Spitze der G20

Das Wirtschaftswachstum in der Gruppe der wichtigsten Ökonomien der Welt, der G20, ist stabil. Laut Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) belief es sich im ersten Quartal 2017 auf 0,9 (viertes Quartal 2016: 0,9) Prozent gegenüber Vorquartal. Am stärksten zeigte sich abermals Indien.

Die indische Wirtschaftsleistung expandierte zu Beginn des laufenden Jahres laut OECD um 1,5 Prozent und behielt damit ihr Wachstumstempo bei. An zweiter Stelle folgte die Türkei mit 1,4 Prozent, was allerdings deutlich weniger war als im Vorquartal (3,4 Prozent). Den dritten und vierten Platz belegten China mit einem Plus von 1,3 Prozent und Indonesien mit 1,2 Prozent.

