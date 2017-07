Wien - In der Eurozone sorgten gestern die endgültigen Werte des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich für eine positive Überraschung (Aufwärtsrevision der Schätzungen für Deutschland, Frankreich und die Eurozone, wider Erwarten deutlicher Anstieg in Spanien), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...