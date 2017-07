Für Kupfer geht es weiter nach oben. Noch gelang es den Notierungen nicht, nach einem Anstieg in die Region um 5900 US-Dollar diese auch zu überwinden, doch ein Ausbruch nach oben könnte Dynamik in den Kupferpreis bringen, der sich derzeit an einer steigenden Unterstützung zu orientiert.

Der Kupferpreis setzte sich in den vergangenen zwei Wochen von der ansteigenden Unterstützung um aktuell 5700 US-Dollar nach oben ab und erreichte dabei ein Hoch knapp über 5900 US-Dollar. Zwar zeigten sich zuletzt kleinere Abgaben, zumal sich der Bereich bereits Ende letzten Jahres als Hürde erwies, doch könnte die momentane Tendenz weiter nach oben zeigen, solange der Kupferpreis den Support behaupten und sich an ihm orientieren kann. Entsprechend kann eine auf steigende Kurse setzende Position unterhalb dieser Unterstützung abgesichert werden. Zur Platzierung eines risikobegrenzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...