Olten (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100061337 -



Knapp ein Jahr nach der Gründung kann die Ticketingplattform

Ticketfrog bereits den zweiten Erfolg an der Investorenfront

vermelden. Die Gründer konnten zusammen mit einer Gruppe von

Investoren soeben die zweite Finanzierungsrunde abschliessen. Es

handelt sich um einen siebenstelligen Betrag, der Ticketfrog nun für

das weitere Wachstum zur Verfügung steht und insbesondere in die

Vermarktung und Weiterentwicklung der Ticketingplattform, sowie in

die Expansion nach Deutschland investiert wird.



Der Schweizer Ticketingmarkt wird gemäss Bundesamt für Statistik

auf ein Volumen von jährlich 100 Mio Tickets geschätzt. Davon werden

rund die Hälfte nicht über eine professionelle, elektronische

Ticketinglösung verkauft, weil die hohen Gebühren und Fixkosten für

kleine und mittlere Veranstaltungen bisher finanziell gar nicht

tragbar waren. Die vor einem Jahr gegründete Ticketfrog AG zielt mit

ihrem Angebot genau auf diese Veranstalter ab und betreibt eine

komplett kostenlose Ticketingplattform. Im Unterschied zu allen

anderen Anbietern auf dem Markt, verlangt Ticketfrog vom Veranstalter

und Ticketkäufer keine Gebühren, sondern finanziert sich über

verschiedene Werbeformate rund um das Ticketing. Sogar die

Kreditkartengebühren werden von Ticketfrog übernommen, so dass der

Ticketkäufer von günstigeren Ticketpreisen profitiert und der

Veranstalter dennoch 100% der Ticketeinnahmen erhält. Dieser Ansatz

stellt das herkömmliche Businessmodell im Ticketingmarkt komplett auf

den Kopf und ist deshalb für Veranstalter wie auch Konsumenten sehr

attraktiv.



Wachstumsraten besser als im Businessplan



Ein rasch wachsender Bekanntheitsgrad sowie ein grosses Volumen an

Tickets ist für das Internet-Startup Ticketfrog und das disruptive

Businessmodell matchentscheidend. Deshalb setzt Ticketfrog auch auf

Investoren, um das schnelle Wachstum zu finanzieren. Dazu Mike

Müller, Geschäftsführer von Ticketfrog: «Die zweite

Finanzierungsrunde konnte erfolgreich abgeschlossen werden, weil

unsere Wachstumszahlen sogar über dem Businessplan liegen und wir

unsere Investoren auch von unserer Expansionsstrategie in den

deutschen Markt überzeugen konnten.»



Über 95% zufriedene Veranstalter



Zweistellige monatliche Wachstumszahlen verzeichnet Ticketfrog

zurzeit. Weit über 300 Events mit einem Ticketvolumen von über

100'000 werden monatlich auf Ticketfrog publiziert. Erfreulich ist

vor allem die sehr hohe Wiederkehrrate. Dazu Fabienne Hofer vom

Support: «Wir haben eine extrem hohe Zufriedenheitsrate von über 95%

und erhalten von den Veranstaltern täglich äusserst positive,

persönliche Feedbacks. Es ist ein tolles Gefühl mit einem Produkt auf

dem Markt zu sein, auf das die Veranstalter richtiggehend gewartet

haben. Ich spüre täglich, dass sie äusserst dankbar sind, dass es

Ticketfrog gibt!». Die Breite an Events, die man bei Ticketfrog

findet, unterstreicht, dass die kostenlose Ticketingplattform ein

Bedürfnis von jeglichen Arten von Anlässen ist: Von Vereinsanlässen

und Sportveranstaltungen über Konzerte, Openairs,

Theatervorstellungen sowie Businessevents und sogar

Privatveranstaltungen.



Unkomplizierte Self-Ticketing Lösung



Neben dem disruptiven Businessmodell kann Ticketfrog auch noch mit

einer Reihe weiterer Innovationen punkten: Ein Veranstalter kann

einen Event innert weniger Minuten erfassen und mit dem Verkauf von

Tickets starten. Ohne irgendwelche zeitliche Verzögerung. Er kann

auch sehr schnell und einfach seinen individuellen Saalplan zeichnen,

Zahlungsarten auswählen, die er zur Verfügung stellen will,

Vorverkaufsstellen definieren und Tickets für seine Sponsoren

blockieren. Für den Event selbst steht ihm eine kostenlose App zur

Eingangskontrolle via Smartphone zur Verfügung, wobei er beliebig

viele Geräte miteinander koppeln kann zur Synchronisierung von

verschiedenen Eingängen. Ihm stehen ausserdem sowohl im Vorverkauf

als auch am Event selbst Realtime-Statistiken zur Verfügung.

Mehrtagespässe, Earlybird-Tickets, zeitgenaue Buchungen oder

Promocodes sind weitere beliebte und bereits integrierte Funktionen.

Ein cleverer Veranstalter kann über das Ticketing sogar Mehreinnahmen

generieren, in dem er die Werbeflächen für sich selbst nutzt - für

seine Sponsoren oder als Konsumationsgutscheine.



Mehrere Innovations-Awards erhalten



Für Aufsehen im ersten Jahr gesorgt, hat auch die Tatsache, dass

Ticketfrog mit dem InnoPrix Soba 2016, der Gold-Auszeichnung in der

Kategorie Innovation sowie dem Master-Titel am Best of Swiss Web und

seit neustem auch noch mit dem Sieg des MK-Stars Award in der

Kategorie Innovation gleich mehrere Innovationspreise gewann. Dazu

Reto Baumgartner, Medienverantwortlicher: «Dass Ticketfrog bereits im

ersten Jahr seines Bestehens einen Innovations-Award nach dem anderen

abräumt, freut uns natürlich riesig! Es ist einerseits eine

Bestätigung für uns, dass wir wirklich an einem sehr innovativen

neuen Businessmodell arbeiten, welches das Potential hat, den

Ticketmarkt nachhaltig zu verändern. Anderseits haben solche Awards

immer auch eine starke mediale Ausstrahlung, welche für uns als

junges Startup selbstverständlich sehr willkommen ist.»



Originaltext: Ticketfrog AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061337

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061337.rss2



Kontakt:

Reto Baumgartner

PR und Kommunikation

062 206 77 00

reto.baumgartner@ticketfrog.ch



Medienkit mit Bildern und Logos:

www.ticketfrog.ch/medien