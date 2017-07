Zürich (ots) -



- Hinweis: Die Studie kann kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100058682 heruntergeladen

werden -



- Resultate und Trends aus der letztjährigen Studie für Schweizer und

Liechtensteiner Privatbanken bestätigt. Umfeld des Schweizer

Privatbanken Marktes weiter sehr herausfordernd.

- Klare Entwicklungstendenz in Richtung der Pole: Grosse

Privatbanken/Universalbanken und sehr kleine Privatbanken auf

Erfolgskurs. Mittelgrosse Privatbanken befinden sich weiter im

Negativtrend, mit grossen Herausforderungen für die Zukunft.

- Die Kundenvermögen sind in 2016 gewachsen, primär aufgrund der

allgemein positiven Marktentwicklung. Gerade sehr kleine

Privatbanken glänzen mit überdurchschnittlicher Anlage Performance.

- Jedoch ist der Nettoneugeldzufluss im Schweizer Private Banking auf

einem 'all time low' mit 32 Mrd. CHF, ein Einbruch von über 60%

gegenüber dem Vorjahr.

- Die durchschnittliche Bruttomarge schrumpft weiter - nur sehr

kleine Privatbanken waren fähig ihre bereits sehr gute Bruttomarge

weiter zu steigern.

- Ohne aktive Gestaltungsmassnahmen ist der zukünftige Erfolg für

jeden Marktteilnehmer in Frage gestellt.



Die Zeiten ändern sich. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise zeichnete

sich das Schweizer und Liechtensteiner Privatbanken-Universum durch

überschaubare Regulierung und fast garantiertes jährliches Wachstum

auf hohem Profitabilitätsniveau aus. Doch seit rund zehn Jahren

stehen die Zeichen auf Veränderung. Die aktuelle Roland Berger-Studie

«Success in private banking - Scale or niche?» beleuchtet, basierend

auf einer umfassenden quantitativen Analyse der knapp 60 grössten

Privatbanken in der Schweiz und in Liechtenstein, einerseits aktuelle

Entwicklungen der letzten 12 Monate sowie im 6-Jahres-Zeitraum von

2011 bis 2016.



Keine Erleichterung im Schweizer Privatbanken Markt



«Trotz der positiven Entwicklung der Märkte im vergangenen Jahr

sind die Privatbanken in der Schweiz und in Liechtenstein nicht

markant gewachsen. Gerade beim Thema Nettoneugeld zeigt sich eine

Verstärkung des negativen Trends, der sich in den Vorjahren bereits

abgezeichnet hat», sagt Robert Buess, Partner und Private

Banking-Spezialist bei Roland Berger in Zürich. Das rund

sechsprozentige Wachstum der Assets under Management (AuM) im

Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf die positive Entwicklung der

Märkte zurückzuführen und weniger auf die Nettoneugeld-Performance

der Banken, welche sich mit rund 32 Mrd. CHF auf einem Allzeittief

befindet und 60% unter dem letztjährigen Nettoneugeldzufluss liegt.

Positiv zu vermerken ist jedoch, dass es den Schweizer Privatbanken

über die letzten Jahre doch gelungen ist, den Asset-Abfluss aus dem

steuerlichen Regularisierungsprozess zu kompensieren.



Entwicklung in Richtung "Zweiklassengesellschaft" bestätigt



Die klaren Gewinner sind die grossen Privatbanken (AuM > 100 Mrd.

CHF) sowie viele der kleinen und kleinsten Privatbanken (AuM < 25

Mrd. CHF bzw. < AuM 10 Mrd. CHF). So hatten sehr kleine Privatbanken

im Durchschnitt eine Bruttomarge, die 22 Basispunkte über dem

Gesamtdurchschnitt des Samples liegt. Die beiden Schweizer

Grossbanken konnten demgegenüber mehr als 42 Mrd. CHF Nettoneugeld

akquirieren. Zeitgleich war die Gruppe der Universalbanken die

einzige, welche den operativen Ertrag im Vergleich zum Vorjahr

erhöhen konnte. Dieser Trend hat sich auch in diesem Jahr weiter

verstärkt. Die erfolgreichsten Banken befinden sich an den Polen -

Universalbanken/grosse Privatbanken und sehr kleine Privatbanken -,

was sich auch in Kennzahlen wie dem Nettoneugeld-Wachstum sowie der

Profitabilität zeigt. «Das Problem mittelgrosser Privatbanken des

"stuck in the middle" hat sich sogar noch verstärkt - auch wenn es

weiterhin Ausnahmen gibt», sagt Buess.



Kurzfristige Volatilität - langfristige Stabilität bei immer

grösseren Anstrengungen



«Interessanterweise haben es die Privatbanken insgesamt über die

letzten sechs Jahre geschafft, ihren Gewinn auf stabilem Niveau zu

halten, allerdings werden die Anstrengungen, die dafür unternommen

werden müssen, immer grösser», erläutert Sven Kuonen, Private

Banking-Experte bei Roland Berger. «Zudem zeigt sich, dass Bewegungen

aus Positionen der Schwäche in Erfolgspositionen sehr schwierig sind,

aber doch möglich, wie an einigen Beispielen erkennbar ist. Ohne

laufende Verbesserungen und Anstrengungen, ist eine Position als

Winner auch heute nicht lange haltbar», fügt Kuonen an.



Drei erfolgsversprechende Strategien für den zukünftigen Erfolg



Ohne aktive, bewusste Neugestaltung des Geschäfts- und

Operating-Models ist zukünftiger Erfolg nur schwer möglich. Gemäss

der Roland Berger-Studie ergeben sich für Privatbanken drei

strategische Stossrichtungen, welche hohes Potenzial für eine

erfolgreiche Zukunft haben: Erstens «Selektives Wachstum und

Konsolidierung auf hohem Niveau», zweitens «Fokussierung und

Rentabilisierung» und drittens «Volle Kraft voraus - mit starkem

globalem Wachstum». Die Beschreitung des dritten Weges ist auf jeden

Fall - abhängig von der Ausgangslage der Bank - der anspruchsvollste

Weg, da er mit vielen Gefahren verbunden ist. «Die Analyse zeigt den

deutlich höheren Erfolg von Positionierungen an den Polen - entweder

als Nischenplayer oder aber durch Erzielung "wahrer Skaleneffekte",

das heisst gezielte Ausschöpfung von Grösseneffekten in den

wichtigsten Kernmärkten», erklärt Robert Buess.



Einmaliges Universum der Schweizer Privatbanken



Keine anderen Länder der Welt verfügen über eine derart hohe

Anzahl von Privatbanken wie die Schweiz und Liechtenstein.

Gleichzeitig ist die Branche sehr heterogen und - zunehmend - hoch

konzentriert. Über 80, zum Teil renommierte Namen, sind allein in den

letzten zehn Jahren vom Markt verschwunden. Laut den Roland

Berger-Experten wird sich dieser Konzentrationsprozess auch in den

nächsten Jahren fortsetzen allerdings in etwas anderer Form als in

den letzten Jahren. Insgesamt beschäftigt die Branche rund 10%

weniger Mitarbeiter als vor sechs Jahren. Fast alle Banken haben ihre

Gesamtkosten reduziert - dies allerdings primär bei den Sachkosten.



Die Studie können Sie herunterladen unter:

https://www.rolandberger.com/de/Schweiz/?country=CH



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 220

Partnern.



Navigating Complexity



Seit 50 Jahren berät Roland Berger seine Klienten dabei,

Veränderungen erfolgreich zu begegnen. Heute und in der Zukunft

wollen wir unsere Klienten dabei unterstützen, durch die

vielschichtigen wirtschaftlichen, technologischen, politischen und

sozialen Komplexitäten unserer Zeit zu navigieren. Mit ihnen

gemeinsam entwickeln und verwirklichen wir flexible Strategien, die

essentiell für den langfristigen Erfolg sind.



Originaltext: Roland Berger AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058682

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058682.rss2



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Roland Berger Schweiz

Yvonne Brunner, Public Relations Advisor

Tel.: +79 542 46 78

E-Mail: yvonne.brunner@rolandberger.com

www.rolandberger.com