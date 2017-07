Liebe Leser,

Royal Dutch Shell gab zuletzt wieder massiv nach. Das Ölunternehmen musste binnen weniger Tage neue Tiefs mitteilen. Bei 23,26 Euro war am 30. Juni 2017 Schluss. Zwar hat sich der Kurs wieder um 2 % nach oben geschoben. Aber die Tiefpunkt würden einen weiteren Anlauf Richtung 20 Euro nahelegen. An dieser Tiefgrenze war der Kurs zuletzt am 27. September 2016 wieder nach oben ausgebrochen, als das aktuell gültige 1-Jahres-Tief markiert worden war. Wenn die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...