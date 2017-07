Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag im frühen Geschäft unter Abgabedruck und setzt damit die Konsolidierung auf den derzeit hohen Bewertungsniveaus fort. Während geo- und geldpolitische Sorgen auf die Börsenstimmung drückten, fehlten den Anlegern derzeit positive Impulse, so ein Händler. Auch das am Vorabend mit Spannung erwartete Fed-Protokoll zur letzten Zinssitzung habe dem Markt kaum neue Hinweise auf die künftige US-Geldpolitik geliefert.

Die US-Notenbank habe sich im Sitzungsprotokoll betreffend dem Tempo künftiger Zinsschritte und der Reduzierung der Notenbank-Bilanz gespalten gezeigt, heisst es im Handel weiter. Somit richte sich der Fokus nun auf weitere Konjunkturdaten und dabei insbesondere auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Im Vorfeld dazu wird der Dienstleister ADP am Nachmittag den Juni-Bericht zur Beschäftigung im privaten US-Gewerbe vorlegen. Auf dem Programm stehen in den USA zudem die Angaben aus der Handelsbilanz oder zum ISM-Index des Dienstleistungssektors.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,19% tiefer bei 8'936,87 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsst 0,10% auf 1'419,25 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,18% auf 10'162,68 Punkte. Unter den 30 wichtigsten Titeln geben zwanzig nach, und ...

